El Niño, il Malawi segue lo Zambia e dichiara lo stato di disastro per la siccità

Il Malawi, nazione dell’Africa meridionale, ha dichiarato lo stato di disastro a causa della siccità in 23 dei suoi 28 distretti e il Presidente afferma che ha urgentemente bisogno di più di 200 milioni di dollari in assistenza umanitaria, meno di un mese dopo che anche il vicino Zambia ha lanciato un appello per chiedere aiuto. Il Malawi è l’ultimo Paese della regione ad avere i suoi approvvigionamenti alimentari paralizzati da un grave periodo di siccità collegato al fenomeno meteorologico El Niño. Anche un terzo Paese, lo Zimbabwe, ha visto gran parte dei suoi raccolti decimati e sta valutando di seguire l’esempio, il che sottolinea le preoccupazioni sollevate dal Programma alimentare mondiale (WFP) delle Nazioni Unite alla fine dello scorso anno secondo cui numerose nazioni dell’Africa meridionale erano sull’orlo di una crisi alimentare a causa dell’impatto di El Niño.

Il WFP ha affermato che quasi 50 milioni di persone nell’Africa meridionale e in alcune parti dell’Africa centrale si trovavano ad affrontare l’insicurezza alimentare ancor prima che si verificasse uno dei periodi più siccitosi degli ultimi decenni. L’USAID, l’agenzia umanitaria del governo statunitense, ha affermato che più di 20 milioni di persone nell’Africa meridionale avranno urgentemente bisogno di aiuti alimentari all’inizio del 2024, in parte a causa dell’effetto El Niño.

Il mese scorso è stato il febbraio più secco degli ultimi 40 anni per Zambia e Zimbabwe, secondo il monitoraggio stagionale dell’WFP, mentre Malawi, Mozambico e parti dell’Angola hanno registrato “gravi deficit di precipitazioni”. Milioni di persone nell’Africa meridionale fanno affidamento sul cibo che coltivano per sopravvivere. Il mais, l’alimento base della regione, è stato gravemente colpito dalla siccità.

Il Presidente del Malawi Lazarus Chakwera ha dichiarato di aver visitato il suo Paese per scoprire l’entità della crisi dovuta alla siccità e che una valutazione preliminare del governo ha rilevato che circa il 44% del raccolto di mais del Malawi è andato perso o è stato colpito e che 2 milioni di famiglie sono state direttamente colpite. Ha detto che il Paese di 20 milioni di persone ha bisogno di circa 600.000 tonnellate di aiuti alimentari e ha chiesto aiuto alla comunità internazionale.

El Niño

El Niño è un fenomeno meteorologico naturale e ricorrente che comporta il riscaldamento della superficie del mare in alcune parti dell’Oceano Pacifico. Ha impatti sul clima globale, causando anche precipitazioni inferiori alla media nell’Africa meridionale. Anche El Niño del 2015-2016 ha portato una grave siccità nell’Africa meridionale, la peggiore degli ultimi 35 anni, secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari.

Impatti anche sugli animali

Gli esseri umani non sono gli unici colpiti dagli effetti di El Niño. Le autorità ambientali dello Zimbabwe hanno segnalato il raro evento di almeno 100 elefanti morti in un parco nazionale alla fine dello scorso anno a causa del prosciugamento delle pozze d’acqua per via della siccità.

Carenze alimentari in diversi Paesi

Prima dell’annuncio del disastro nazionale da parte del Malawi e dello Zambia, il WFP e l’USAID avevano già lanciato un programma per nutrire 2,7 milioni di persone nelle zone rurali dello Zimbabwe che affrontavano carenze alimentari – quasi il 20% della popolazione del Paese. L’organizzazione benefica britannica Oxfam ha dichiarato questo mese che più di 6 milioni di persone in Zambia – il 30% della sua popolazione – stanno ora affrontando una grave carenza di cibo e malnutrizione, con la prossima stagione di crescita dei raccolti a un anno di distanza.

I cicloni in Malawi

Il Malawi è stato ripetutamente colpito da condizioni meteorologiche estreme negli ultimi anni, il che sottolinea come alcuni dei Paesi più poveri e vulnerabili del mondo avvertano gli effetti peggiori del cambiamento climatico. L’anno scorso il ciclone Freddy ha ucciso centinaia di persone in Malawi, uno di una serie di forti cicloni che hanno devastato varie parti dell’Africa meridionale negli ultimi cinque anni. All’inizio del 2022, tempeste tropicali e inondazioni hanno contribuito alla peggiore epidemia di colera, una malattia trasmessa con l’acqua. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, più di 1.200 persone sono morte nell’epidemia durata mesi. Anche lo Zambia sta attualmente attraversando una grave epidemia di colera.

