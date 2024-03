Emergenza incendi in Messico: già bruciati 22mila ettari

MeteoWeb

Oltre 100 incendi forestali sono attivi in Messico. Lo ha rivelato il Presidente Andres Manuel Lopez Obrador in una conferenza stampa. “Bisognerebbe vedere se si tratta di incendi dolosi o se sono dovuti alla situazione di siccità e a chi non sta attento”, ha dichiarato il capo dello Stato, senza scartare l’ipotesi che dietro al disastro naturale che ha colpito il Paese ci possano essere “interessi legati al settore immobiliare”. Secondo un rapporto della Commissione nazionale forestale, dall’inizio dell’anno nei boschi messicani si sono registrati più di 660 incendi, che hanno danneggiato oltre 22mila ettari.

