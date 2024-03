ENEA, al via le iscrizioni alla Hydrogen Summer School

MeteoWeb

Il 18-19-20-21 giugno 2024 prenderà il via presso il Centro Ricerche ENEA della Casaccia la terza edizione della Hydrogen Summer School. Ci si potrà iscrivere a partire dal 19 marzo 2024 e fino al 30 aprile 2024 mediante il link: https://www.aidic.it/registrazioni/webregH2school_guest.php.

L’interesse verso il tema dell’idrogeno riveste un’importanza sempre più rilevante, in quanto parliamo di un vettore fondamentale per la transizione energetica; per questo motivo il Dipartimento “Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili” (TERIN) dell’ENEA, l’Associazione Italiana di Ingegneria Chimica (AIDIC) e il Dipartimento “Ingegneria Chimica Materiali Ambiente” della Sapienza (DICMA), organizzano una Summer School sulle tecnologie dell’idrogeno.

Relatori esperti, provenienti sia dal mondo accademico che da quello industriale, affronteranno tutti gli aspetti legati alla filiera dell’idrogeno, dalla produzione al trasporto e all’utilizzo finale. La Hydrogen Summer School accoglierà dottorandi, ricercatori e giovani professionisti attivi nei settori dello sviluppo delle tecnologie legate all’idrogeno.

L’obiettivo primario della scuola sarà quello di fornire una visione completa della filiera, analizzando opportunità, potenzialità e criticità, nonché il ruolo chiave dell’idrogeno come vettore energetico e catalizzatore per la decarbonizzazione e la transizione energetica, nonché per la sua implementazione economica sostenibile nel settore energetico.

La terza edizione della Hydrogen Summer School si svolgerà interamente in lingua inglese e sarà aperta a un massimo di 50 partecipanti, con l’intento di promuovere una partecipazione equilibrata tra mondo accademico e industriale.

Il tema principale di questa terza edizione sarà “Mastering safety and regulation in the hydrogen value chain“, con focus su argomenti come la catena del valore dell’idrogeno, il quadro normativo e regolamentare per la sicurezza, le migliori pratiche nella gestione della sicurezza legata alla produzione, allo stoccaggio, al trasporto e agli usi finali dell’idrogeno. Inoltre, verranno esaminati progetti industriali e casi studio.

Il programma formativo includerà sessioni di lezioni specialistiche in aula e lavori di gruppo focalizzati su tematiche, processi e tecnologie pertinenti alla filiera dell’idrogeno.

