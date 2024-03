Eruzione in Islanda: rinforzate le barriere a Grindavik, si tenta di salvare la strada costiera | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La lava proveniente dall’eruzione vulcanica in corso in Islanda sta fluendo verso le difese intorno alla città di Grindavik. Le squadre di emergenza islandesi hanno lavorato tutta la notte per rafforzare le barriere difensive intorno alla città e finora le difese sono riuscite nel loro compito di trattenere la roccia fusa dal raggiungere la comunità evacuata.

Gli scienziati hanno detto che l’eruzione sembra indebolirsi e che probabilmente si esaurirà nel giro di poche ore. L’Ufficio meteorologico islandese (IMO) ha affermato che l’eruzione ha aperto una fessura nella terra lunga circa 3km tra le montagne di Stóra-Skógfell e Hagafell. In un aggiornamento di metà giornata, l’IMO ha comunicato che “con il passare della notte, l’attività sulla fessura è diminuita e ora erutta in tre punti. Inoltre, l’attività sismica è diminuita significativamente durante la notte e successivamente non è stata misurata quasi nessuna attività sismica dalle 3 del mattino. Questo sviluppo è molto simile alle precedenti eruzioni della serie dei crateri Sundhnúks”.

L’IMO ha riferito che la lava scorre verso sud e sud-est a circa 1km/h e potrebbe raggiungere l’oceano. Sono state costruite barriere difensive per impedire che la lava inondi la strada principale lungo la costa meridionale della Penisola di Reykjanes, nel sud-ovest dell’Islanda. La centrale elettrica di Svartsengi, che fornisce elettricità e acqua a circa 30.000 persone nella Penisola, è stata evacuata ed è stata gestita a distanza sin dalla prima eruzione nella regione, e attorno sono state costruite dighe per proteggerla.

“Poco dopo la mezzanotte, la lava ha attraversato Grindavíkurveg e si è diretta verso il tubo dell’acqua calda proveniente da Svartsengi”, afferma ancora l’IMO. “C’è stato poco movimento su quella lingua di lava dalla notte scorsa e ora si trova a circa 200 metri dal gasdotto. Un’altra lingua di lava scorre lungo le difese a est di Grindavík e verso Suðurstrandarveðir. I soccorritori nella zona stanno monitorando l’avanzamento della lava, ma si è mossa lentamente”.

Centinaia di persone sono state evacuate dal centro termale Blue Lagoon, una delle principali attrazioni turistiche dell’Islanda, quando è iniziata l’eruzione. Il sito dell’eruzione si trova pochi chilometri a nord-est di Grindavik, una città costiera di 3.800 abitanti circa 50km a sud-ovest della capitale islandese, Reykjavik. La città è stata evacuata prima dell’eruzione iniziale del 18 dicembre.

Islanda, in corso 4ª eruzione in 3 mesi

