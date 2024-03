Nella morsa del vulcano: l’Islanda affronta nuova eruzione, la 4ª in 3 mesi | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Nuova eruzione in corso in Islanda: un vulcano si è risvegliato sabato sera per la 4ª volta in 3 mesi, proiettando lava in alto, nel cielo notturno. L’Icelandic Meteorological Office (IMO) ha riferito che l’eruzione ha aperto una fenditura nella terra lunga circa 3 km tra le montagne Stóra-Skógfell e Hagafell nella penisola di Reykjanes. L’IMO aveva avvertito da settimane che il magma si stava accumulando sotto il suolo, rendendo probabile un’eruzione.

Centinaia di persone sono state evacuate dal centro termale Blue Lagoon, una delle principali attrazioni turistiche dell’Islanda, quando è iniziata l’eruzione, ha riferito l’emittente nazionale RUV. Non sono stati segnalati disagi ai voli nei pressi di Keflavik, il principale aeroporto dell’Islanda.

Il sito dell’eruzione si trova a pochi km a Nord/Est di Grindavik, città costiera di 3.800 abitanti a circa 50 km a Sud/Ovest della capitale dell’Islanda, Reykjavik. Grindavik è stata evacuata prima dell’eruzione iniziale a dicembre, ed alcuni residenti che erano tornati alle loro case sono stati evacuati nuovamente ieri.

La cittadina è stata evacuata a novembre quando il sistema vulcanico di Svartsengi si è risvegliato dopo quasi 800 anni con una serie di terremoti che hanno aperto grandi crepe nel terreno a Nord della città. Il vulcano ha poi generato un’eruzione il 18 dicembre, emettendo lava lontano da Grindavik. Una seconda eruzione iniziata il 14 gennaio ha invece mandato la lava verso la città. Le protezioni che erano state rinforzate dopo la prima eruzione hanno fermato parte del flusso, ma diversi edifici sono stati consumati dalla lava. Entrambe le eruzioni sono durate solo pochi giorni. Una terza eruzione è iniziata l’8 febbraio. Si è esaurita nel giro di poche ore, ma non prima che un fiume di lava danneggiasse condutture, interrompendo riscaldamenti e l’acqua calda per migliaia di persone.

RUV ha citato il geofisico Magnús Tumi Guðmundsson secondo cui l’ultima eruzione è stata la più potente finora. L’IMO ha spiegato che parte della lava stava fluendo verso le barriere difensive intorno a Grindavik.

L’Islanda, che si trova sopra un hot spot vulcanico nell’Atlantico settentrionale, registra eruzioni regolari e le autorità sanno bene come gestirle. La più rilevante degli ultimi tempi è stata l’eruzione del vulcano Eyjafjallajokull nel 2010, che ha emesso enormi nubi di cenere nell’atmosfera e ha portato a vasti blocchi dello spazio aereo sopra l’Europa. Non sono stati riportati decessi confermati per le recenti eruzioni, ma un operaio è stato dichiarato disperso dopo essere caduto in una fenditura aperta dal vulcano.

