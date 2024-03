Islanda, Grindavík in allerta: vulcano minaccia nuova eruzione sull’isola di ghiaccio

MeteoWeb

La polizia islandese ha consigliato estrema cautela a chiunque entri a Grindavík, avvertendo del pericolo di formazione di crepe al di fuori delle aree off limits della città. Grindavík e l’area circostante sono state evacuate sabato 2 marzo a causa del rischio di un’imminente eruzione vulcanica nella penisola di Reykjanes, in Islanda.

Il volume di magma che si sta accumulando sotto Svartsengi, a 4 km a Nord di Grindavík, raggiungerà i 9 milioni di metri cubi entro oggi, entro i valori delle eruzioni precedenti, secondo l’Icelandic Meteorological Office (IMO). “Grindavík è stata evacuata, così come l’area di Svartsengi, dove si pensava che un’eruzione potesse iniziare in quel momento,” hanno affermato i rappresentanti della Protezione Civile islandese. “A Grindavík si considera un alto rischio di frane nelle crepe, flussi di lava e movimenti delle crepe“.

Ai residenti è stato permesso di tornare in città dopo l’ultima eruzione l’8 febbraio. Grindavík è in parte protetta dai flussi di lava da terrapieni, ma alcuni di questi sono ancora in costruzione. La città rimane anche vulnerabile al collasso delle crepe, secondo l’IMO. “I residenti e gli impiegati entrano in città a proprio rischio,” hanno spiegato gli scienziati.

L’attività sismica registrata durante il fine settimana a Sýlingarfell, a 4,8 km a Nord/Est di Grindavík, ha indicato che il magma si stava muovendo e scorrendo verso Sud, verso Grindavík, attraverso un corridoio sotterraneo. La corsa del magma si è conclusa poche ore dopo senza raggiungere la città, ma il rischio di un’eruzione rimane alto, secondo l’IMO. “È da aspettarsi che possa verificarsi un altro flusso di magma nei prossimi giorni e c’è una probabilità aumentata di un’eruzione,” hanno spiegato i rappresentanti dell’IMO. “La scansione temporale del prossimo flusso di magma dipende da quanto velocemente la pressione dovuta all’accumulo di magma sotto Svartsengi si accumula per innescarlo“.

Una nuova eruzione potrebbe iniziare con meno di 30 minuti di preavviso, hanno avvertito le autorità. È più probabile che il vulcano generi un’eruzione nell’area tra Stóra-Skógfell e Hagafell – da 5,9 a 2 km a Nord/Est di Grindavík, con un alto rischio di flussi di lava nei pressi del resort Blue Lagoon, del Northern Light Inn e della centrale geotermica HS Orka a Svartsengi. Tra 600 e 800 ospiti del Blue Lagoon sono stati evacuati dal resort per timore di un’imminente eruzione il 2 marzo, ha riportato l’Iceland Monitor.

L’importante infrastruttura nella zona è stata protetta dai flussi di lava con fortificazioni, secondo la Protezione Civile islandese. “Le condizioni all’interno e all’esterno delle zone pericolose possono cambiare con poco preavviso,” hanno spiegato le autorità. “I pericoli possono essere nascosti al di fuori delle aree contrassegnate“. Anche se improbabile, non si può escludere la possibilità che un’eruzione possa verificarsi proprio a Grindavík, è stato sottolineato.

