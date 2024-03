Escursionisti bloccati in quota nel Torinese a causa di una fitta nevicata

MeteoWeb

Due escursionisti in difficoltà sulle montagne del Torinese, interessate da intense nevicate. Questa mattina, i due si sono messi in marcia nella zona del bivacco Gias Nuovo ma a causa della fitta nevicata in corso, sono rimasti bloccati sopra Groscavallo, all’altezza del Vallone di Sea, quota 1900 metri. Gli escursionisti hanno dato l’allarme al 112 ma, per ora, non è stato possibile raggiungerli. I Vigili del Fuoco hanno dovuto rinunciare ad un sorvolo della zona con l’elicottero a causa delle condizioni meteo proibitive. Sono così partite delle squadre di terra che tenteranno di raggiungere il bivacco nelle prossime ore.

