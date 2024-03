Il Piemonte sommerso dalla neve, oggi risveglio da sogno | FOTO

MeteoWeb

Una depressione con minimo sulle isole britanniche ha interessato ieri il Piemonte: da tale struttura depressionaria oggi si sta isolando una bassa pressione secondaria sul Golfo del Leone, in successivo movimento verso la Costa Azzurra e la Corsica. Questa nuova depressione convoglierà un intenso flusso di aria umida da Sud/Est sul Piemonte con precipitazioni diffuse, forti o molto forti sul settore nordoccidentale. La quota neve sarà in calo in serata fino a 900-1000 metri sul Cuneese e 1200 metri sul resto della regione.

In queste ore lo scirocco sta causando un’intensificazione delle precipitazioni su tutta l’area occidentale e settentrionale fino al Cuneese, dove nevica intensamente (foto nella gallery), con pioggia intensa su fondovalle e aree pedemontane adiacenti. Nelle prossime ore il maltempo si estenderà a gran parte della regione.

