Maltempo e neve: scenari fiabeschi in Piemonte, ma ora è allarme per i fiumi | FOTO

Ieri è stata domenica di forte maltempo al Nord/Ovest, sferzato da piogge torrenziali, forti venti e da una nevicata storica sulle Alpi. Piemonte e Valle d’Aosta hanno registrato accumuli di neve eccezionali. Sulle Alpi piemontesi è stato superato abbondantemente e diffusamente il metro di neve fresca dai 2000 metri ma localmente anche al di sotto. La circolazione depressionaria rimarrà stazionaria tra le Costa Azzurra e la Corsica fino alle ore prima dell’alba di oggi, causando ancora piogge forti o molto forti su tutto il territorio piemontese, in particolare sui settori montani e pedemontani, con quota neve sui 700-1000 metri, localmente a livelli inferiori in corrispondenza delle precipitazioni più intense. Atteso un graduale esaurimento delle precipitazioni in mattinata a partire dal settore occidentale.

L’attenzione si sposta in queste ore sui fiumi: il torrente Chisola ha superato il livello di guardia Vinovo (TO), in piena la Ceronda a Venaria Reale (foto nella gallery), mentre in tarda mattinata è prevista la piena del fiume Po. Da mezzanotte i Murazzi a Torino sono chiusi, e lo resteranno almeno fino al pomeriggio di oggi.

