Maltempo: Alpi sepolte nella neve tra Piemonte e Valle d’Aosta, piogge torrenziali nei fondovalle | FOTO e VIDEO

Sta per concludersi una giornata di forte maltempo per il Nord-Ovest dell’Italia, sferzato da piogge torrenziali e forti venti ma che ha visto anche una nevicata storica sulle Alpi. Piemonte e Valle d’Aosta stanno registrando accumuli di neve eccezionali, una vera manna dal cielo dopo il periodo di siccità. Sulle Alpi piemontesi, si supera abbondantemente e diffusamente il metro di neve fresca dai 2000 metri ma localmente anche al di sotto. Si registrano picchi anche oltre i 200-250cm sopra i 2500 metri. La neve è scesa fino a 500 metri in Valsesia, con fiocchi segnalati addirittura a Varallo Sesia (VC).

Considerando anche la neve caduta nei giorni scorsi, in Valle d’Aosta si superano i 3 metri di accumulo al suolo, cifra sfiorata anche nel Verbano. Tra i dati più importanti relativi alla neve al suolo, segnaliamo:

317cm a Valtournenche – Grandes Murailles (AO)

a Valtournenche – Grandes Murailles (AO) 292cm a Macugnaga Rifugio Zamboni (VB)

a Macugnaga Rifugio Zamboni (VB) 292cm a Morgex-Lavancher (AO)

a Morgex-Lavancher (AO) 288cm a Formazza (VB)

a Formazza (VB) 292cm a Passo del Moro (VB)

a Passo del Moro (VB) 269cm a Saint-Rhémy-En-Bosses – Gran San Bernardo (AO)

a Saint-Rhémy-En-Bosses – Gran San Bernardo (AO) 239cm a Pré-Saint-Didier – Plan Praz (AO)

a Pré-Saint-Didier – Plan Praz (AO) 231cm a Bocchetta delle Pisse (VC)

a Bocchetta delle Pisse (VC) 224cm a Gressoney-Saint-Jean (AO)

a Gressoney-Saint-Jean (AO) 217cm a Lago Agnel (TO)

a Lago Agnel (TO) 216cm a Larecchio (VB)

a Larecchio (VB) 208cm a Balme – Rifugio Gastaldi (TO)

a Balme – Rifugio Gastaldi (TO) 204cm a Colle Barant (TO)

a Colle Barant (TO) 191cm all’Ape Veglia (VB)

all’Ape Veglia (VB) 186cm a Colle Lombarda (CN)

a Colle Lombarda (CN) 180cm a Lago Dietro La Torre – Usseglio (TO)

a Lago Dietro La Torre – Usseglio (TO) 169cm a Limone Pancani (CN)

Champorcher sommersa da oltre un metro di neve fresca!

Macugnaga sepolta dalla neve

Dopo queste abbondanti nevicate, è alto il rischio valanghe sulle Alpi. In Valle d’Aosta, oltre 6.000 persone sono rimaste isolate proprio a causa delle slavine.

Piogge torrenziali in Piemonte

Mentre la neve cade abbondante in quota, i fondovalle e le località di pianura devono fare i conti con le piogge torrenziali, soprattutto in Piemonte. Tra i dati pluviometrici più rilevanti delle ultime 24 ore, segnaliamo: 164mm a Viù, 142mm a Sparone, 134mm a Sambughetto, 131mm ad Ala di Stura, 122mm a Corio, 121mm a Oropa, 118mm a Luserna San Giovanni, 113mm a Varisella, 110mm a Traversella, 108mm a Rassa, 102mm a Talucco, 99mm ad Avigliana, Graglia, 98mm a Sabbia, 97mm a Balme, 95mm a Varallo, Cicogna, 90mm a Finiere, Barge, 88mm a Boccioleto, 85mm a Demonte, 84mm a Coazze, 72mm a Cuneo, 66mm a Torino, 54mm a Biella.

Dopo le piogge dei giorni scorsi, la provincia di Alessandria sta facendo i conti con allagamenti e smottamenti; stessa situazione anche nel Biellese. Il torrente Erro a Cartosio (AL), per esempio, ha raggiunto la soglia rossa di pericolo. Tante le criticità relative alla viabilità e numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco per far fronti ai danni provocati dal maltempo tra la provincia di Alessandria e quella di Biella.

Ma la pioggia non si ferma. Continuerà a piovere anche nel corso della notte e per tutta la mattina di domani, lunedì 4 marzo, aggravando ulteriormente la situazione per quanto riguarda i corsi d’acqua e la tenuta del terreno, ormai zuppo dopo tanti giorni di pioggia. L’attenzione resta massima.

