Maltempo Piemonte: tre metri di neve in Val Formazza, allagamenti nell’Alessandrino | FOTO

MeteoWeb

La neve sta cadendo abbondante nelle valli dell’Ossola, in Piemonte, causando numerosi disagi e problemi alla viabilità. La situazione più complessa è quella dell’Alta Val Formazza, dove la statale 659 è chiusa all’altezza di Canza, e dove il borgo di Riale, ai piedi della Cascata del Toce dove sono presenti diversi esercizi alberghieri, è isolato ed è stato evacuato in via precauzionale per il rischio valanghe. In Formazza, l’accumulo di neve ha superato i 3 metri. Dalle 21 di ieri sera, anche la strada che da Goglio sale all’alpe Devero è chiusa.

Nel comprensorio di Macugnaga, la fitta nevicata ha depositato due metri e mezzo al Monte Moro e 2 metri al Belvedere. Tanta neve anche a Domobianca e un Valle Vigezzo, dove ieri si è sciato regolarmente alla piana di Craveggia. Oggi invece le località sciistiche sono chiuse.

Maltempo: strade allagate e frane nell’Alessandrino

Le forti piogge che si stanno abbattendo sulla provincia di Alessandria stanno provocando numerosi disagi lungo la rete viaria. Oggi pomeriggio è stata chiusa la provinciale 61 Mirabello-Giarole per l’esondazione del rio Granetta. Chiusa la strada comunale Sette vie a Castellazzo Bormida per allagamenti. Ad Acqui Terme è chiusa la pista ciclabile che costeggia il fiume sempre per allagamenti. Traffico interdetto sulla rampa d’accesso alla provinciale 237 per chi proviene da San Rocco di Gamalero e va in direzione Acqui Terme. Disagi anche lungo la provinciale 185 che collega Casal Cermelli ad Alessandria. Il tratto nei pressi del paese, all’altezza del ponte sul Bormida fino al paese, è interdetto in entrambe le direzioni con deviazione su Castellazzo Bormida.

Una frana ha invece interessato la provinciale 205 tra Visone e Grognardo, nel comune di Visone. La strada è stata invasa da terra e fango. I Vigili del Fuoco sono intervenuti a Ovada per prosciugare il sottopasso della stazione ferroviaria, rimasto allagato. È stato anche interdetto il sottopasso lungo la strada provinciale 238 a Frascaro, a pochi chilometri dal capoluogo. Il Coordinamento Territoriale del volontariato di Protezione Civile di Alessandria segue l’evoluzione della fase di maltempo che da stanotte sta interessando la provincia in stretto contatto con la sala operativa regionale attivata per monitorare la situazione.

Pioggia battente anche sulle autostrade A7 Milano-Genova, A21 Torino-Piacenza e A26 Genova-Gravellona, ma nessuna criticità è stata segnalata.

A Biella, la Protezione Civile apre la centrale operativa

“A seguito delle precipitazioni di questi giorni, l’Arpa Piemonte ha diramato un bollettino di allerta arancione sia di rischio valanghe sia di rischio idrogeologico. La Protezione Civile di Biella ha già provveduto all’apertura della Centrale Operativa Comunale che resterà attiva sino alla cessazione dell’allerta“. Lo comunica l’assessore comunale Marzio Olivero. Sotto osservazione i torrenti. A Mongrando è stata chiusa la strada verso Settimo Vittone per la caduta di piante. Chiusa anche la strada della Panoramica Zegna verso la stazione sciistica di Bielmonte per l’abbondante nevicata in corso. Mentre il lago di Viverone grazie alle piogge ha recuperato 25 centimetri.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.