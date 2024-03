Tanta neve in Valle d’Aosta: 70cm nella Valle di Gressoney | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti nevicate stanno colpendo il Piemonte e la Valle d’Aosta oggi, scaricando grandi quantità di neve. In Valle d’Aosta, si registrano quasi 70cm di neve nella Valle di Gressoney dai 1600 metri di quota mentre si toccano i 2 metri a 2300 metri di quota. Segnaliamo anche 50-60cm in Val d’Ayas. Spettacolari le immagini a corredo dell’articolo, che mostrano le località sotto uno spesso strato di bianco. Tanta neve dopo un lungo periodo asciutto, che non potrà che far bene alle riserve idriche.

Tantissima neve a Gressoney, in Valle d'Aosta

Nevica intensamente a Champorcher, in Valle d'Aosta

Le immagini della forte nevicata a Champorcher

Champorcher sotto una forte nevicata

Spettacolari paesaggi innevati in Valle d'Aosta

Con queste forti nevicate, è elevato il rischio valanghe. Una grossa valanga ha isolato Gressoney.

