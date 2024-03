Forti nevicate, impressionante valanga a Gressoney | FOTO

MeteoWeb

Valle di Gressoney (Aosta) attualmente isolata a causa di una massiccia valanga che ha bloccato la strada, ostruendo anche l’ingresso di una galleria. Sono intense in queste ore le precipitazioni nevose che stanno interessando le Alpi occidentali. In seguito alla slavina che ha interessato il territorio del Comune di Gaby, in prossimità della galleria, la SR44 della Valle del Lys è chiusa: a confermarlo è il Comune di Gressoney-Saint-Jean.

“Un’ora fa la valanga era arrivata sulla galleria, mezz’ora fa ha raggiunto propria la strada. Non ci sono persone coinvolte,” ha dichiarato il sindaco di Gaby, Francesco Valerio.

“La perturbazione continua a perdurare e si sta intensificando. La situazione è sotto controllo, monitorata con la commissione locale valanghe. Stiamo valutando precauzionalmente se chiudere dei tratti della strada regionale“, spiega il sindaco di Gressoney-Saint-Jean, Mattia Alliod.

Proprio per il pericolo valanghe “stiamo valutando se chiudere il tratto di strada tra località Bino e La Trinité,” ha aggiunto il primo cittadino di Gressoney-La-Trinité, Alessandro Girod.

Nevica intensamente, in particolare nel Sud/Est della Valle d’Aosta: dalla Valtournenche alle valli del Gran Paradiso, passando per la val d’Ayas, la valle di Gressoney e la valle di Champorcher.

