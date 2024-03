Nuova falla sulla Stazione Spaziale, perdita d’aria dal modulo russo Zvezda

MeteoWeb

Nuova perdita sulla Stazione Spaziale Internazionale: è stata rilevata nella parte posteriore del modulo russo Zvezda, dove si agganciano i veicoli spaziali Progress, ha riportato il Program Manager NASA della ISS, Joel Mantalbano, durante una conferenza stampa al Kennedy Space Center della NASA, che si è tenuta per discutere della prossima missione Crew-8 verso la ISS.

La perdita sulla Stazione Spaziale

“Direi che quell’area è lunga circa 3 piedi,” (circa 90 cm) ha detto Montalbano. “Stiamo lavorando con i nostri colleghi russi sul prossimo passo. Non c’è impatto al momento sulla sicurezza dell’equipaggio o sulle operazioni dei veicoli, ma è qualcosa di cui tutti devono essere consapevoli“. Montalbano ha aggiunto che la perdita d’aria ha iniziato ad aumentare di volume circa una settimana prima del lancio del 14 febbraio di un veicolo di rifornimento Progress verso la Stazione.

L’ultima di una lunga serie

Non è il primo caso in cui perdite nella stessa parte del modulo di servizio russo devono essere riparate. Perdite connesse ad hardware russo hanno afflitto la ISS nei mesi recenti. Un incidente drammatico è avvenuto nel dicembre 2022 quando una navicella spaziale Soyuz MS-22 ha iniziato a perdere rapidamente liquido refrigerante nello Spazio poco prima di una passeggiata spaziale russa programmata, che è stata poi annullata. Con poche altre opzioni e poche capsule attraccate, l’agenzia spaziale russa ha inviato una navicella vuota, un veicolo chiamato MS-23, e ha riportato a casa quella danneggiata, e vuota, per l’analisi.

Tre astronauti hanno trascorso 12 mesi sulla ISS invece dei previsti 6 in attesa del veicolo di rimpiazzo. L’astronauta della NASA Frank Rubio ha finito per passare 371 giorni nel laboratorio a causa della perdita e dei ritardi nell’invio della capsula russa, stabilendo un nuovo record americano per il volo spaziale continuo più lungo.

Poi, nel febbraio 2023, un altro veicolo spaziale cargo russo (Progress 82) ha registrato una perdita di ammoniaca mentre era attraccato alla Stazione. Un’altra perdita è avvenuta 7 mesi dopo, questa volta nel modulo di laboratorio russo Nauka.

