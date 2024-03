Foreste più resistenti ai cambiamenti climatici grazie alla biodiversità

MeteoWeb

Una maggiore biodiversità consente alle foreste di resistere meglio agli effetti dei cambiamenti climatici e di continuare a fornire gli stessi servizi, a partire dal riciclo di carbonio e nutrienti. Lo rivelano due studi pubblicati oggi.

Il valore della biodiversità

“Quando c’è più biodiversità, possiamo mantenere lo stesso funzionamento dell’ecosistema nonostante condizioni climatiche più estreme. Incoraggiando una maggiore biodiversità, possiamo mitigare le conseguenze del cambiamento climatico“, riassume all’AFP Stephan Hättenschwiler, direttore di ricerca del CNRS, che ha partecipato ai due studi.

Il primo, pubblicato sulla rivista Global Change Biology da ricercatori tedeschi e francesi, utilizza la modellazione per dimostrare che la diversità vegetale di una foresta o di un pascolo la protegge dagli estremi di temperatura, promuovendo così processi ecosistemici come la decomposizione. Il suolo può quindi continuare a svolgere il suo ruolo di serbatoio di carbonio.

La decomposizione delle parti morte delle piante, come le foglie che cadono in autunno, è infatti il “carburante” per i cicli del carbonio e dell’azoto, un processo vitale per il corretto funzionamento degli ecosistemi e per lo stoccaggio naturale del carbonio nel suolo.

Compensare gli effetti della biodiversità

Il secondo studio, pubblicato sulla rivista Pnas da scienziati cinesi e francesi, è sperimentale. Hanno osservato gli effetti di diverse miscele di foglie morte e organismi in decomposizione in diversi tipi di foresta, sottoposti a condizioni di siccità. La siccità tende normalmente a rallentare la decomposizione. Ma lo studio ha dimostrato che “la biodiversità ha il potenziale per compensare gli effetti negativi della siccità“, sottolinea Stephan Hättenschwiler.

Il normale processo di decomposizione e riciclo degli elementi è stato infatti mantenuto grazie all’aumento della diversità vegetale e della complessità delle comunità di decompositori (insetti, millepiedi, acari, ecc.), nonostante l’impatto negativo della siccità.

“Questi risultati suggeriscono che la promozione della biodiversità è una leva importante per mantenere le funzioni essenziali dell’ecosistema di fronte agli attuali cambiamenti climatici“, concludono gli autori dello studio. “Invece di favorire le monocolture, dobbiamo fare tutto il possibile per rendere le nostre foreste più diversificate“, aggiunge Stephan Hättenschwiler. “Sarebbe un errore affrettarsi a piantare monocolture per aumentare lo stoccaggio del carbonio su una vasta area“, aggiunge.

In Francia, i serbatoi di carbonio delle foreste non stanno funzionando come ci si aspettava, quindi è difficile affrontare il problema del cambiamento climatico. Il governo ha deciso di piantare un miliardo di alberi di specie diverse adattate al clima futuro nell’arco di un decennio.

