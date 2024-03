Forti nevicate in Valle d’Aosta, a Gaby iniziate le operazioni di sgombero della valanga

MeteoWeb

Al via le operazioni di sgombero della valanga abbattutasi ieri sulla SR44 della valle del Lys, nel comune di Gaby. Il distacco ha ostruito l’ingresso del paravalanghe Bounisson: la strada è chiusa da ieri e i comuni di Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité sono isolati. A breve è previsto un sorvolo in elicottero dei tecnici dell’ufficio valanghe e della commissione locale valanghe. Sulla base dell’esito, si valuteranno i tempi e le modalità di una possibile riapertura della regionale per consentire alle persone rimaste isolate (circa 4mila) di scendere a valle.

La Commissione locale valanghe, riunita questa mattina, “ha preso atto del persistere del pericolo valanghe forte sull’intero territorio comunale“, si spiega in una nota. Si è in attesa di un sorvolo in elicottero dei canaloni a rischio valanghe da parte della Protezione civile per poi valutare una riapertura della strada “in modo permanente o attraverso convogli controllati“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.