Una “coperta” di termoplastica per salvare l’ultimo ghiacciaio del Venezuela

Due ettari di ghiaccio sono tutto ciò che resta del Corona, l’ultimo ghiacciaio del Venezuela, ridotto quasi a zero dai cambiamenti climatici e al centro di un piano governativo per “salvarlo” coprendolo con una coltre termoplastica. “Illusorio” e “assurdo“, dicono gli esperti.

La situazione dei ghiacciai in Venezuela

Il ritiro dei ghiacciai è un fenomeno mondiale e il Venezuela, situato nel cuore dei tropici, è il primo Paese della Cordigliera delle Ande, che si estende tra Colombia, Perù, Bolivia, Argentina e Cile, ad aver perso tutti e cinque i suoi ghiacciai, che più di un secolo fa coprivano una superficie di 1.000 ettari. Il Corona era il più grande e copriva 450 ettari sulle cime Humboldt e Bonpland. Oggi rimangono solo 2 ettari sull’Humboldt.

“In termini tecnici, non è più un ghiacciaio”

Circa 35 rotoli di polipropilene, un polimero termoplastico, lunghi 80 m e larghi 2,75 m, sono stati trasportati in elicottero per riflettere i raggi solari quando colpiscono la superficie. Non si sa quando verranno installati. Ma per i detrattori di questo strano progetto, la Corona ha smesso di essere un ghiacciaio molto tempo fa. Secondo loro, un ghiacciaio, per essere definito tale, deve avere una superficie minima di 10 ettari, ben lontana dai due ettari – poco meno di tre campi da calcio – che rimangono sul picco Humboldt, il secondo più alto del Venezuela, che culmina a 4.916 metri.

“Non ci sono più ghiacciai in Venezuela, quello che abbiamo è un pezzo di ghiaccio“, ha dichiarato Julio César Centeno, professore dell’Università delle Ande (Ula) e consulente della Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo (Unced). A suo avviso, la sua scomparsa è “irreversibile“.

“In termini tecnici, non è più un ghiacciaio“, aggiunge l’erpetologo Enrique La Marca, coordinatore del progetto “Dove il Venezuela tocca il cielo”, che raccoglie dati sulle montagne più alte del Paese. Questa tecnica di copertura del ghiaccio viene utilizzata da oltre 20 anni nelle Alpi, in Cina e in Russia, soprattutto per proteggere “piste da sci private, per scopi puramente commerciali“, spiega Centeno.

La “coperta salvaghiacciai”

Jehyson Guzman, governatore di Mérida, lo Stato in cui si trovano gli unici ghiacciai del Paese, è un sostenitore: “Questo ci permetterà di mantenere la temperatura e di evitare lo scioglimento dell’intero ghiacciaio“. E per il presidente Nicolas Maduro non ci sono dubbi: la coperta termoplastica “salverà il ghiacciaio di Merida“. “Illusorio“, “assurdo“, ribatte Centeno, “stiamo proteggendo un ghiacciaio che non esiste più“.

Insieme ad altri scienziati, intendono chiedere alla Corte Suprema di sospendere il progetto, che secondo loro non è stato oggetto di uno studio di impatto ambientale e non è stato sottoposto a consultazione pubblica, come previsto dalla legge. Inoltre, avvertono che la copertura sarà danneggiata dalla luce del sole e dalla pioggia.

“Queste microplastiche sono praticamente invisibili, cadono a terra e da lì passano nell’acqua, nelle colture e nell’aria. Le persone finiranno per mangiarle e respirarle“, avverte Centeno. Enrique La Marca, un altro specialista dell’ambiente tropicale, teme che la coltre ostacoli il processo biologico dei muschi e dei licheni che hanno colonizzato la roccia: “Questa vita morirà perché non avrà l’ossigeno necessario.”

