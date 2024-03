Ghiaccio marino antartico vicino ai minimi storici, continua il declino nell’Artico

MeteoWeb

Nel 2024, il ghiaccio marino sia nella parte superiore che in quella inferiore del pianeta ha continuato il suo declino. Nelle acque intorno all’Antartide, la copertura di ghiaccio si è ridotta ai minimi storici per il 3° anno consecutivo. La perdita ricorrente suggerisce uno spostamento a lungo termine delle condizioni nell’Oceano Meridionale, probabilmente dovuto al cambiamento climatico , secondo gli scienziati della NASA e del National Snow and Ice Data Center. Nel frattempo, il trend di 46 anni di riduzione e assottigliamento del ghiaccio nell’Oceano Artico non mostra segni di inversione.

“Il ghiaccio marino agisce come un tampone tra l’oceano e l’atmosfera,” ha spiegato Linette Boisvert del Goddard Space Flight Center della NASA a Greenbelt, nel Maryland. “Il ghiaccio marino impedisce gran parte dello scambio di calore e umidità dall’oceano relativamente caldo all’atmosfera sopra di esso“. Una minore copertura di ghiaccio consente all’oceano di riscaldare l’atmosfera sopra i poli, portando a una maggiore fusione del ghiaccio in un ciclo vizioso di temperature in aumento.

Storicamente, l’area di ghiaccio marino che circonda il continente antartico è fluttuata notevolmente di anno in anno mentre le medie su decenni sono state relativamente stabili. Negli ultimi anni, però, la copertura di ghiaccio marino intorno all’Antartide è crollata.

“Nel 2016, abbiamo visto quello che alcuni chiamano un cambiamento di regime,” ha spiegato Walt Meier del National Snow and Ice Data Center presso l’Università del Colorado, Boulder. “La copertura di ghiaccio marino antartico è diminuita e è rimasta in gran parte al di sotto della norma. Negli ultimi 7 anni, abbiamo avuto 3 minimi record“.

Quest’anno, il ghiaccio marino antartico ha raggiunto la sua estensione annuale più bassa il 20 febbraio con un totale di 1,99 milioni di km quadrati. È il 30% in meno della media estiva del periodo 1981-2010. La differenza nella copertura del ghiaccio si estende su un’area grande circa quanto il Texas. L’estensione del ghiaccio marino è definita come l’area totale dell’oceano in cui la frazione di copertura del ghiaccio è almeno del 15%.

Il minimo di quest’anno è pari a febbraio 2022 come seconda minima copertura di ghiaccio intorno all’Antartide e vicino al minimo storico del 2023 di 1,79 milioni di km quadrati. Con il ritiro più recente di ghiaccio, quest’anno segna il più basso valore medio di 3 anni per la copertura di ghiaccio osservata intorno al continente antartico in oltre 4 decenni.

I cambiamenti sono stati osservati nei dati raccolti con i sensori a microonde a bordo del satellite Nimbus-7, operato congiuntamente dalla NASA e dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), insieme ai satelliti del Defense Meteorological Satellite Program.

Nel frattempo, dall’altra parte del pianeta, la massima copertura di ghiaccio invernale nell’Oceano Artico è coerente con un declino in corso di 46 anni. Le immagini satellitari rivelano che l’area totale dell’Oceano Artico coperta da ghiaccio marino ha raggiunto 15,65 milioni di km quadrati il 14 marzo. Sono 640mila km quadrati in meno rispetto alla media tra il 1981 e il 2010. Nel complesso, la massima copertura di ghiaccio invernale nell’Artico si è ridotta di un’area equivalente alla dimensione dell’Alaska dal 1979. La massima copertura di ghiaccio artico di quest’anno è la 14ª più bassa di sempre.

Il ghiaccio marino intorno ai poli è più suscettibile alle condizioni meteorologiche rispetto a una decina di anni fa. Le misurazioni dello spessore del ghiaccio raccolte con altimetri laser a bordo del satellite ICESat-2 della NASA mostrano che meno ghiaccio è riuscito a sopravvivere durante i mesi più caldi. Questo significa che ogni anno deve formarsi nuovo ghiaccio da zero, anziché accumularsi su vecchi strati per formare spessori maggiori. Il ghiaccio più sottile, a sua volta, è più incline a sciogliersi rispetto agli accumuli pluridecennali.

“Si pensa che tra un paio di decenni avremo estati praticamente prive di ghiaccio,” ha spiegato Boisvert, con una copertura di ghiaccio ridotta a meno di 1 milione di km quadrati e la maggior parte dell’Oceano Artico esposta al riscaldante bagliore solare.

È ancora troppo presto per sapere se i recenti minimi di ghiaccio marino al Polo Sud indicano un cambiamento a lungo termine piuttosto che una fluttuazione statistica, ma Meier crede che i declini a lungo termine siano inevitabili. “È solo una questione di tempo,” ha detto. “Dopo 6, 7, 8 anni, sta cominciando a sembrare che forse sta accadendo. È solo una questione di sapere se ci sono abbastanza dati per dirlo con certezza“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.