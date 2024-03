Gli alieni esistono? La NASA dà una risposta

MeteoWeb

Il mistero dell’esistenza di vita extraterrestre è una delle domande più affascinanti che l’umanità si sia mai posta. Questa ricerca, che coinvolge la NASA e numerosi scienziati di tutto il mondo, non è soltanto un’indagine di natura fantastica, ma una vera e propria missione scientifica alla ricerca di prove concrete. Lindsay Hays, astrobiologa della NASA, sottolinea: “Esistono gli alieni? Questa è una domanda davvero interessante e che la NASA sta cercando di comprendere, esplorare e risolvere da molto tempo“.

Esistono gli alieni?

Quando si parla di vita extraterrestre, spesso ci si concentra sulle forme di vita più complesse e affascinanti. Tuttavia, è importante non trascurare il ruolo fondamentale dei microbi. Come sottolinea Hays, “Se guardiamo alla vita qui sulla Terra, al di là delle grandi cose – gli elefanti, le balene, le sequoie – e ci concentriamo sulle piccole cose, quasi ovunque sulla Terra che abbiamo guardato, abbiamo trovato vita microbica“. Questo suggerisce che, anche se non abbiamo ancora trovato segni di vita più avanzata, potremmo trovare microorganismi anche in altri angoli dell’universo.

Alla conquista di Marte

Marte è uno dei principali obiettivi della ricerca di vita extraterrestre. I numerosi rover e lander inviati dalla NASA sulla sua superficie hanno fornito una vasta quantità di dati e immagini. Mentre finora non abbiamo trovato prove definitive di vita, le scoperte recenti indicano che il Pianeta Rosso potrebbe aver avuto un passato più caldo e umido di quanto inizialmente ipotizzato. “Abbiamo esplorato solo una piccola frazione di Marte“, sottolinea Hays, “e questo è solo uno dei corpi promettenti in cui cercare la vita nel nostro sistema solare“.

Le lune ghiacciate e gli esopianeti

Tra le lune ghiacciate del sistema solare esterno, Encelado e Europa si distinguono per il loro potenziale di ospitare vita. “Queste lune sembrano avere oceani sotterranei che potrebbero essere abitabili“, afferma Hays. L’idea di oceani sotterranei su altri mondi apre la porta a possibilità straordinarie, suggerendo che la vita potrebbe esistere in ambienti che non somigliano affatto alla Terra.

La scoperta di esopianeti ha rivoluzionato la nostra comprensione dell’universo e delle sue potenziali abitazioni. Con migliaia di pianeti orbitanti attorno ad altre stelle, le possibilità di trovare vita extraterrestre sembrano aumentare esponenzialmente. “Più esopianeti troviamo attorno ad altre stelle, più impariamo su quanti ambienti diversi potrebbero esistere per la vita“, afferma Hays.

La famosa citazione di Carl Sagan: “L’universo è un posto piuttosto grande. Se siamo solo noi, sembra un terribile spreco di spazio“, sembra essere calzante.

