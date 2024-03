Forti grandinate in Romagna: Coldiretti Ravenna avvia la ricognizione dei danni | VIDEO

MeteoWeb

È stato un pomeriggio di forti temporali al Nord. Oltre al Piemonte, è stata colpita anche la Romagna, soprattutto nell’area tra Forlì, Ravenna e Russi, dove forti grandinate hanno imbiancato il suolo, creando grandi accumuli sulle strade e minacciando anche l’agricoltura. Proprio a questo proposito, la Coldiretti di Ravenna ha avviato la ricognizione per la verifica di eventuali danni.

“La tempesta, giunta improvvisamente dopo una mattinata caratterizzata da temperature decisamente primaverili, conferma la tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con una elevata frequenza di eventi estremi con manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi. L’agricoltura è l’attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici con sfasamenti stagionali ed eventi estremi che hanno causato una perdita in Italia di oltre 14 miliardi di euro nel corso dell’ultimo decennio”, afferma Coldiretti Ravenna.

