Guerra Ucraina, Borrell negli USA: “tutto si deciderà tra primavera ed estate”

Il capo della politica estera dell’Ue, Josep Borrell, ha dichiarato stasera, dopo aver tenuto incontri a Washington, che i nuovi aiuti all’Ucraina non possono aspettare, poiché l’esito della guerra in Ucraina sarà deciso in primavera e in estate. Mentre permangono i dubbi sulla continuazione degli aiuti militari statunitensi a Kiev, Borrell ha detto ai giornalisti che il suo messaggio per i politici statunitensi era il seguente: “Qualunque cosa si debba fare, va fatta rapidamente. Per noi è vero. Dobbiamo accelerare. Dobbiamo aumentare il nostro sostegno, fare di più e più velocemente. Ecco perché stiamo aumentando le nostre capacità di difesa industriale. Ed è vero anche per gli Stati Uniti. I prossimi mesi saranno decisivi. Molti analisti si aspettano una grande offensiva russa quest’estate e l’Ucraina non può aspettare il risultato delle prossime elezioni statunitensi“, ha detto Borrell a proposito degli sforzi dell’Europa per sostenere lo sforzo bellico dell’Ucraina.

