Guerra Ucraina, storica intervista di Macron: “siamo pronti a inviare le truppe, la Russia non deve vincere”

Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, questa sera ha rilasciato un’intervista molto importante alla TV pubblica francese sulla situazione della guerra in Ucraina. “Se la situazione dovesse peggiorare, saremmo pronti a fare in modo che la Russia non vinca mai quella guerra. Abbiamo già sperimentato le conseguenze di questa guerra nella nostra vita quotidiana. Molti dei nostri ospedali sono stati chiusi per diversi giorni a causa di questa aggressione russa. Abbiamo subito le conseguenze in Europa. Il prezzo del gas, la situazione della nostra economia, il costo dei cereali, i disordini economici che ne sono seguiti sono la conseguenza di questa guerra. E se la Russia dovesse vincere questa guerra, la credibilità dell’Europa sarebbe ridotta a zero“.

“Qual sarebbe la credibilità sul nostro suolo di una potenza, l’Unione Europea, e dei suoi membri che avrebbero permesso ciò? La sicurezza degli europei, che ne sarebbe? Pensate che i polacchi, i lituani, gli estoni, i lettoni, i rumeni, i bulgari potrebbero rimanere in pace un secondo? E non parlo nemmeno della Moldavia che, pur non essendo nell’Unione Europea oggi, sarebbe minacciata in un attimo. Dal nostro passato, abbiamo già conosciuto regimi che uccidevano gli oppositori nel loro paese, avevano derive autoritarie e avevano la volontà di conquistare tutto ciò che si lasciava loro conquistare” ha detto il Presidente della Francia.

“Non dobbiamo essere deboli per raggiungere la pace in Ucraina. Siamo pronti a utilizzare i mezzi per raggiungere il nostro obiettivo di vincere la Russia. Oggi siamo pronti a utilizzare tutti i mezzi necessari per garantire che la Russia non vinca la guerra in Ucraina, compreso l’invio di truppe” ha concluso Macron.

