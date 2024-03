Ucraina, Tajani: “Italia non invierà mai le truppe, non faremo alcuna guerra con la Russia”

MeteoWeb

“Non vogliamo fare la guerra con la Russia, non ci pensiamo per niente a mandare truppe italiane a combattere in Ucraina: noi proponiamo la pace rispettando il diritto internazionale“: lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenuto nel corso del programma “Prima di domani” su Rete4. Commentando le dichiarazioni di Papa Francesco sull’Ucraina, Tajani ha sottolineato come il pontefice “faccia il suo dovere“: “È giusto che il capo della cristianità voglia arrivare alla pace, poi va calibrato l’uso delle parole di chi non è di madre lingua italiana: non credo volesse dire che l’Ucraina debba arrendersi“. “Noi siamo dalla parte dell’Ucraina perché difendiamo il diritto internazionale, la libertà e la democrazia, senza essere in guerra con la Russia“, ha concluso.

