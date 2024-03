Guerra Ucraina, la Francia prepara il primo contingente di soldati. La Russia: “li colpiremo tutti”

MeteoWeb

La Russia è a conoscenza del fatto che la Francia “sta preparando un contingente militare di 2.000 uomini” da inviare in Ucraina: lo ha dichiarato il direttore del Servizio segreto estero russo (Svr) Sergey Naryshkin, come riporta la Tass. Se le truppe francesi arrivassero in Ucraina, diventerebbero, afferma Naryshkin, “un obiettivo prioritario legittimo per gli attacchi delle forze armate russe“.

