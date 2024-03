Guerra Ucraina, Tajani: “mai soldati italiani a combattere contro la Russia”

MeteoWeb

“Noi difendiamo l’Ucraina, diamo aiuti economici e militari per difendersi dall’aggressione russa, ma non siamo in guerra con la Russia. Abbiamo sempre detto che non abbiamo inviato, non inviamo e non invieremo mai soldati italiani a combattere in guerra contro la Russia. Questa posizione di equilibrio alla fine credo premi. Mi auguro che l’Europa ci segua, purtroppo manca una politica estera di difesa europea“. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, durante un evento organizzato da Forza Italia per i 30 anni dal successo del centrodestra a guida Berlusconi, alle Politiche del 1994. In precedenza, alla domanda di un cronista sull’eccessiva vicinanza dell’Italia alla posizione degli Stati Uniti, Tajani ha spiegato: “Siamo parte della Nato, dell’Ue, del G7, abbiamo sempre seguito l’azione politica nel segno della pace, non siamo sottomessi a nessuno, siamo alleati degli Usa e facciamo quello di cui siamo convinti“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.