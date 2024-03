Terribile incendio fuori controllo nella valle dell’Orizaba: evacuazioni in Messico | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un grande incendio boschivo, verificatosi nella valle dell’Orizaba, in Messico, è fuori controllo e interessa i comuni di Maltrata, Ciudad Mendoza e Nogales, provocando l’evacuazione e il trasferimento in vari rifugi di un numero imprecisato di residenti. Cittadini e forze di emergenza e soccorso di diverse popolazioni stanno lavorando strenuamente per cercare di salvare gli abitanti di questa regione nel centro dello stato di Veracruz.

Le autorità locali, che non riuscivano a far fronte alla situazione, hanno chiesto il sostegno dei comuni vicini per unire le forze di fronte all’emergenza. Oltre alle forze locali, partecipano anche i Vigili del Fuoco di Córdoba, le brigate forestali della Commissione nazionale delle aree naturali protette e della Commissione forestale nazionale, nonché i volontari della brigata della Segreteria di Stato dell’Ambiente; Protezione Civile Comunale e Statale. Cittadini, altruisti, imprenditori, consigli comunali e associazioni civili hanno iniziato a donare acqua in bottiglia, che viene utilizzata per cercare di controllare il potente incendio, soprattutto nel territorio di Nogales.

Terribile incendio a Orizaba, in Messico

Le immagini dello spaventoso incendio a Orizaba

Raddoppiati gli incendi in 72 ore nel Paese

Basandosi sulle informazioni ufficiali del governo federale, il quotidiano EXCÉLSIOR ha riferito che all’inizio della Settimana Santa gli incendi in Messico sono raddoppiati, passando da 26 a 52 in sole 72 ore. Il quotidiano della capitale riporta che giovedì 21 marzo la Commissione nazionale forestale (Conafor) ha riferito che 716 soccorritori, appartenenti alle brigate federali, statali e municipali, stavano lavorando per spegnere gli incendi in nove stati. Venerdì 22, il numero era salito a 44 incendi in 12 stati, colpendo quattro aree naturali protette. Ieri, domenica 24, il numero ha raggiunto i 52 incendi attivi in ​​14 stati del Paese, con 1.250 ettari colpiti, secondo i dati preliminari.

A Veracruz, almeno 100 famiglie delle comunità di Palo Verde, El Nicho e Chicahuaxtla, nel centro dello Stato, hanno dovuto essere evacuate e trasferite in rifugi, perché nella zona si sono registrati cinque incendi. A Hidalgo e nello Stato del Messico sono stati segnalati rispettivamente tre incendi attivi.

Incendio divora il paesaggio a Orizaba

