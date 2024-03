Indian Wells, dopo la pioggia Alcaraz batte Sinner

MeteoWeb

Interrotta la sfilza di vittorie di Jannik Sinner, imbattuto nel 2024 fino alla semifinale del torneo Masters 1000 di Indian Wells, in California, dove è stato sconfitto in 3 set da Carlos Alcaraz. La partita, caratterizzata da un’inizio travolgente di Sinner e da una sospensione di circa 3 ore a causa della pioggia, ha visto l’italiano dominare il primo set con un netto 6-1 in 36 minuti. Tuttavia, Alcaraz è riuscito a riportarsi in gioco nel secondo set, sfruttando un cambio di tattica e riducendo gli errori non forzati. Il match si è equilibrato, con Alcaraz che ha conquistato il secondo set 6-3. Nel terzo set, il giovane talento spagnolo ha preso il controllo del gioco, mettendo sotto pressione Sinner con colpi precisi e variazioni di gioco. Sinner ha dovuto affrontare problemi fisici, consentendo ad Alcaraz di chiudere il set con un netto 6-2 e vincere l’incontro. Il bilancio degli scontri tra i due talenti è ora a favore dell’iberico per 5-4. Nonostante la sconfitta, Sinner avrà presto l’opportunità di una rivincita, poiché entrambi sono iscritti al torneo Masters 1000 di Miami.

