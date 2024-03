Maltempo, la pioggia a Indian Wells blocca la sfida Sinner-Alcaraz. Il meteo

MeteoWeb

E’ arrivata la pioggia a Indian Wells e la semifinale del Masters 1000 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è stata sospesa alla fine del terzo game del primo set sul punteggio di 2-1 per l’altoatesino. Il giudice di sedia ha prima sospeso il gioco tenendo i giocatori in campo poi dopo qualche minuto ha deciso di mandare i giocatori negli spogliatoi in attesa del miglioramento delle condizioni meteo.

L’impianto si è rapidamente svuotato e la pioggia non accenna a diminuire da oltre 45 minuti. Per le prossime ore, nella località dell’entroterra di Los Angeles in California, il tempo rimarrà instabile in tutta l’area: eventuali pause delle precipitazioni saranno seguite da ulteriori piogge. Difficile, quindi, che la partita possa riprendere.

Tutta l’area degli Stati Uniti meridionali è colpita da fenomeni di maltempo estremo da giorni.

