Ancora inondazioni in Indonesia: frane e vittime nella provincia di Giava Centrale | VIDEO

MeteoWeb

Semarang, la capitale della provincia di Giava Centrale, in Indonesia, è stata colpita mercoledì 13 marzo da gravi inondazioni. Queste precipitazioni sono state collegate ad un sistema di bassa pressione nel sud di Giava, che ha portato nell’area quasi 200mm di pioggia durante la giornata di ieri, giovedì 14 marzo.

Nel centro sono state segnalate inondazioni fino a 80cm di profondità, con la chiusura di molte strade e di una stazione ferroviaria. Sono state segnalate 10 frane e le autorità hanno consigliato alle persone che vivono sotto le scogliere e vicino alle rive dei fiumi di evacuare la zona. La forte pioggia e le raffiche di vento hanno interrotto i servizi ferroviari e abbattuto alberi.

Tre studenti adolescenti sono morti oggi dopo che la loro barca di legno si è capovolta in una risaia inondata nella reggenza indonesiana di Kudus, nella provincia di Giava centrale, ha riferito la Polizia. Il portavoce della Polizia centrale di Giava, Stefanus Satake Bayu, ha detto che i tre adolescenti, di 14, 15 e 16 anni, sono morti per annegamento. Bayu ha anche detto che altri due adolescenti sono sopravvissuti all’incidente ma non sono stati in grado di salvare i loro amici.

Una violenta tempesta si abbatte sul porto di Merak

Il sindaco di Semarang ha affermato in una nota che le precipitazioni e le conseguenti inondazioni non erano previste. Inondazioni simili sono state segnalate in passato, con profondità fino a 70cm registrate nel novembre 2023, e di nuovo all’inizio di quell’anno. È stato suggerito che lo scarso drenaggio della città sia responsabile di inondazioni così gravi, con casi passati che sono stati collegati a rifiuti che bloccano i corsi d’acqua e ad argini danneggiati o aperti.

Per la prossima settimana sono previste ulteriori precipitazioni.

Inondazioni nella reggenza di Grobogan di Giava centrale, in Indonesia

Già nei giorni precedenti, erano state segnalate decine di vittime e feriti per le inondazioni che hanno colpito l’isola di Sumatra.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.