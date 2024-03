Isole contese tra Cina e Filippine: elicottero cinese ferisce scienziati filippini a Sandy Cay

MeteoWeb

Un elicottero della Marina cinese si è pericolosamente librato in volo, ferendo diversi funzionari della BFAR (Bureau of Fisheries and Aquatic Resources) e biologi marini. L’incidente è avvenuto sabato durante una valutazione delle risorse marittime a Sandy Cay 3, un banco di sabbia vicino all’isola di Pag-asa, la più grande isola occupata dalle Filippine nel Mar delle Filippine occidentali. L’elicottero 57 della PLA Navy ha condotto pericolose attività di volo a bassa quota e si è librato a circa 15 metri sopra Cay 3 per circa 10 minuti, secondo Gio Robles (TV5).

La Guardia Costiera della Cina voleva allontanare 34 filippini dall’isolotto. Secondo il portavoce del CCG Gan Yu, i filippini “hanno ignorato gli avvertimenti e la dissuasione della Cina e hanno occupato illegalmente” Sandy Cay (nome cinese: Tiexian Reef) il 21 marzo. I filippini, ha detto, stavano conducendo “attività”, ma non han specificato di cosa si trattasse.

Jay Tarriela, rappresentante della Guardia costiera filippina per il WPS, aveva annunciato giovedì che un gruppo di scienziati marini si sarebbero recati a Sandy Cay per fare una valutazione sulla biodiversità di Sandy Cay 1, 2, 3 e 4. Gli scienziati marini filippini provenivano dall’Istituto di biologia, Ufficio della pesca e delle risorse acquatiche (BFAR) dell’Università delle Filippine e dal Dipartimento dell’agricoltura-Istituto nazionale di ricerca e sviluppo della pesca (DA-NFRDI). L’isola contesa tra Cina e Filippine L’ex giudice associato della Corte Suprema Antonio Carpio ha affermato che la Cina ha sequestrato Sandy Cay nel 2017 durante l’amministrazione del presidente Duterte. “Le azioni delle Filippine violano la sovranità territoriale della Cina, violano la Dichiarazione sulla condotta delle parti nel Mar Cinese Meridionale e minano la pace e la stabilità nel Mar Cinese Meridionale“, ha affermato il cinese Gan. Il CCG ha esortato il governo filippino a “fermare immediatamente la violazione” di Sandy Cay. “La Guardia costiera cinese continuerà a svolgere attività di tutela dei diritti e di applicazione della legge nelle acque sotto la giurisdizione cinese in conformità con la legge“, ha aggiunto.

