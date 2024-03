L’Australia cerca di salvare i suoi ultimi “draghi senza orecchie”

MeteoWeb

Quando è nato, il “drago delle praterie senza orecchie” australiano era appena più alto di un mignolo. Ma il minuscolo rettile deve affrontare una sfida importante: sfuggire all’estinzione della sua specie. Nel 2019, gli scienziati di Canberra hanno contato diverse centinaia di esemplari di questa lucertola in natura. Quest’anno ne hanno contati solo 11.

Il drago senza orecchie

Il drago delle praterie senza orecchie, una specie endemica dell’Australia, ha una pelle marrone chiara striata da lunghe strisce bianche. Non ha orecchie o timpani funzionali e misura 15 centimetri da adulto. L’Australia conta quattro specie, tre delle quali sono in pericolo critico – la categoria più minacciata – mentre la quarta è classificata come in pericolo.

Senza misure di conservazione, i draghi a rischio critico rischiano di estinguersi entro i prossimi 20 anni. Ma “se gestiamo la loro conservazione in modo adeguato, possiamo riportarli in vita”, spera Bernd Gruber, professore dell’Università di Canberra, che sta lavorando a questo scopo.

L’Australia ospita migliaia di specie animali uniche, tra cui 1.130 specie di rettili che non si trovano in nessun’altra parte del mondo. Vittime dei cambiamenti climatici, della proliferazione di piante e animali invasivi e della distruzione dei loro habitat – nel 2019 gli incendi boschivi hanno bruciato più di 19 milioni di ettari – le specie endemiche australiane si trovano in una situazione critica.

Le specie endemiche in Australia

Circa un centinaio di specie di flora e fauna endemiche dell’Australia sono scomparse negli ultimi 300 anni. Per evitare che i draghi senza orecchie subiscano un destino simile, sono stati istituiti diversi programmi di conservazione in tutto il Paese, con un massimo di 90 animali destinati a essere rilasciati nuovamente in natura.

Gruber ne supervisiona uno, nella regione di Canberra, dove ogni lucertola è ospitata in uno scomparto con erba, una tana e una lampada termica. L’accoppiamento degli esemplari è particolarmente complicato. Poiché le femmine preferiscono scegliere il proprio partner, gli scienziati devono presentare loro diversi maschi finché non ne accettano uno. Devono anche determinare, con l’aiuto di analisi genetiche, quali lucertole sono compatibili e garantire la diversità genetica della loro prole.

Gruber si occupa di una ventina di lucertole appena nate. Fino a tre settimane fa, gli scienziati non potevano vedere le loro uova. “Quando le si guarda, si prova una sensazione di speranza“, ha dichiarato all’Afp.

Questi rettili vivono esclusivamente nelle praterie temperate, un habitat che l’espansione urbana ha praticamente cancellato, spiega Peta Bulling, attivista della Australian Conservation Foundation. Rimane solo lo 0,5% delle praterie dell’epoca della colonizzazione europea.

“Non sappiamo bene cosa facciano i draghi della prateria senza orecchie nell’ecosistema, ma possiamo supporre che svolgano un ruolo importante nella gestione delle popolazioni di invertebrati“, spiega all’Afp. “Vivono in tane scavate nel terreno, quindi probabilmente aerano il suolo“, spiega.

Per Bulling, sebbene i programmi di riproduzione siano importanti, è fondamentale proteggere gli habitat in cui le lucertole allevate possono essere reintrodotte. Questi animali “sono altamente specializzati per vivere nel loro habitat, ma non si adatteranno rapidamente ai cambiamenti“, avverte.

L’anno scorso, gli scienziati hanno osservato per la prima volta in 50 anni un piccolo numero di esemplari di un’altra specie di drago senza orecchie, in un’area tenuta segreta per proteggerli.

