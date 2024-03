Nuovo lancio verso la Stazione Spaziale, oggi la Soyuz MS-25 porterà in orbita 3 astronauti

MeteoWeb

Un razzo russo Soyuz oggi porterà 3 astronauti verso la Stazione Spaziale Internazionale. Il vettore porterà in orbita la Soyuz MS-25, con liftoff dal Cosmodromo di Bajkonur, in Kazakistan, alle 18:21 ora locale (14:21 ora italiana). A bordo della capsula russa ci saranno Tracy C. Dyson della NASA, il cosmonauta Oleg Novitskiy dell’agenzia spaziale russa Roscosmos e Marina Vasilevskaya, proveniente dalla Bielorussia.

Se tutto andrà come previsto, il trio arriverà alla ISS poco più di 3 ore dopo il lancio, alle 17:39 ora italiana. L’apertura del portellone dovrebbe avvenire intorno alle 20 ora italiana.

Il lancio di oggi rappresenta il 3° volo spaziale per Dyson, il 4° per Novitskiy e il 1° per Vasilevskaya. Gli ultimi 2 saranno in orbita solo per 12 giorni: torneranno sulla Terra il 2 aprile a bordo di un’altra Soyuz, insieme all’astronauta della NASA Loral O’Hara, che sta concludendo una permanenza di 6,5 mesi sulla ISS.

Dyson resterà a bordo del laboratorio orbitante per 6 mesi, tornando sula Terra a settembre insieme a Oleg Kononenko e Nikolai Chub di Roscosmos, che stanno conducendo una missione di un anno sulla ISS.

La missione Soyuz sarà la prima di 2 lanci verso la ISS oggi: SpaceX dovrebbe lanciare un cargo alle 21:55 ora italiana.

