Roscosmos cancella il lancio di 3 astronauti verso la ISS

L’agenzia spaziale russa Roscosmos ha interrotto la procedura di lancio di 3 astronauti verso la Stazione Spaziale Internazionale circa 20 secondi prima del decollo: gli ufficiali hanno assicurato che l’equipaggio è al sicuro. Il razzo russo Soyuz doveva trasportare l’astronauta della NASA Tracy Dyson, il cosmonauta Oleg Novitsky di Roscosmos e Marina Vasilevskaya della Bielorussia, con liftoff dal Cosmodromo di Bajkonur in Kazakistan. Il lancio della capsula Soyuz MS-25 è stato interrotto da un sistema automatico di sicurezza.

L’agenzia spaziale russa Roscomos ha spiegato che la decisione di annullare il lancio è stata determinata da un calo di tensione della fonte di energia chimica. I motori del lanciatore Soyuz-2.1a non si sono attivati al momento stimato, ha affermato la NASA nel corso di una diretta. “L’accensione dei motori non si è verificata e il sistema automatico ha annullato il lancio“, ha spiegato il presentatore della trasmissione. La NASA ha confermato che l’equipaggio è al sicuro.

Il lancio era programmato per le 14:21 ora italiana, con arrivo alla ISS poco più di 3 ore dopo, alle 17:39 ora italiana. La prossima opportunità di lancio è prevista nella mattina di sabato 23 marzo, con l’aggancio alla ISS previsto il 25 marzo.

Questa sarà la prima missione a bordo della ISS per Vasilevskaya, mentre Novistky e Dyson sono rispettivamente alla loro quarta e terza missione. Se il lancio dovesse avvenire il 23 marzo, Vasilevskaya passerà alla storia come la prima donna bielorussa a volare nello spazio. Diventata assistente di volo dopo 15 anni come ballerina professionista, è stata poi una dei 6 finalisti selezionati, tra oltre 3.000 candidati, dall’Accademia Nazionale delle Scienze bielorussa per iniziare l’addestramento per il volo spaziale, completato a luglio dello scorso anno.

La permanenza del russo e della bielorussa sarà molto breve: il loro rientro sulla Terra è previsto per il 2 aprile, quando si uniranno all’americana Loral O’Hara che concluderà la sua missione durata 6 mesi. Dyson, invece, resterà in orbita fino a settembre.

