Forte maltempo in Arabia Saudita: Abha sepolta dalla grandine, alluvione a Khamis Mushait | VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali si stanno abbattendo oggi sugli altopiani di Al-Baha e Asir, in Arabia Saudita, e si estendono fino a Wadi Al-Dawasir a sud della regione di Riyadh, colpite da precipitazioni che vanno da moderate a forti. Situazione eccezionale ad Abha, nella provincia di Asir, dove la grandine si è accumulata in quantità straordinarie al suolo, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. La grandine è così abbondante che le auto sono rimaste bloccate sulle strade.

Situazione difficile anche a Khamis Mushait, sempre nella provincia di Asir, dove le forti piogge hanno dato origine ad un’alluvione. Fiumi d’acqua si possono vedere scorrere tra le strade della città.

Alluvione a Khamis Mushait, in Arabia Saudita

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.