Maltempo Brasile, decine di frane a Rio: almeno 6 morti | FOTO e VIDEO

Un violento temporale che ha colpito Rio de Janeiro, provocando danni e anche diverse vittime. Sulla zona si fanno sentire gli effetti prodotti dal passaggio di un fronte freddo che dovrebbe persistere per tutto il weekend. A causa del maltempo, a Petrópolis – il comune più colpito – si sono verificate 75 frane, che hanno portato a decretare lo stato di allerta.

Almeno sei persone sono morte a causa del maltempo, secondo i dati aggiornati diffusi stamani dalle autorità locali. La maggior parte dei decessi si è verificata a Petrópolis, nella regione montuosa della metropoli brasiliana: qui tre vittime – un bambino di 9 anni, una 24enne e un’anziana – sono rimaste sepolte dopo il crollo di un edificio di tre piani. Altre due persone risultano disperse e i Vigili del Fuoco continuano le ricerche.

Un uomo è invece morto nella zona turistica di Arraial do Cabo, apparentemente colpito da un fulmine sulla spiaggia di Pontal do Atalaia. Mentre a Santa Cruz da Serra, un camionista è annegato dopo che il tir che guidava è caduto in un fiume. Infine, a Teresópolis, sempre nella regione montuosa di Rio, i pompieri stanno cercando di estrarre il cadavere di una vittima dalle macerie di una casa crollata. Altre due persone sono state tratte in salvo.

