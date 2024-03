Maltempo Campania, due frane sulla statale Meta-Amalfi: bus colpito dai massi | FOTO

MeteoWeb

Due frane hanno interessato in poche ore la strada statale che collega la Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana, tra le province di Napoli e Salerno, in territorio di Piano di Sorrento. Nel primo pomeriggio di oggi, è franata una porzione di costone, che è finita sulla strada statale. Sul posto erano già intervenuti i Carabinieri della compagnia di Sorrento che, in attesa dell’intervento dell’Anas, avevano limitato la circolazione a senso unico alternato. Una decisione che è stata determinate per la sicurezza degli automobilisti.

Stamattina, lungo la statale Meta-Amalfi, un autobus privato con turisti a bordo è stato colpito da alcuni massi. Sul posto, al chilometro 6,675 della statale, in territorio di Piano di Sorrento, versante costa amalfitana, erano intervenuti i Carabinieri. Fortunatamente, non ci sono stati feriti. I due cedimenti potrebbero essere collegati al violento maltempo che si è abbattuto sulla zona nella giornata di ieri.

