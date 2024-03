Maltempo, chiuse le banchine del Tevere a Roma

MeteoWeb

A causa del maltempo che sta interessando il Lazio, Roma Capitale intensifica le misure di sicurezza lungo il Tevere. Il Centro Funzionale Regionale ha emesso un’informativa che riporta un probabile innalzamento dei livelli idrici del fiume, a seguito delle piogge che hanno interessato e che interesseranno i bacini e i suoi principali affluenti. È stata dunque disposta la chiusura degli accessi alle banchine lungo il tratto urbano per la giornata di oggi, lunedì 11 marzo. Si sottolinea che, a tutela delle persone, i responsabili delle eventuali manifestazioni temporanee e compagnie di navigazione dovranno sospendere ogni attività ricettiva e di imbarco dell’utenza.

