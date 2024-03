Maltempo Lazio, tornado provoca danni a Sabaudia

MeteoWeb

Dopo la potente sfuriata del weekend, il maltempo oggi continua a colpire il Centro-Sud, con piogge e temporali. Non è risparmiato neanche il Lazio, dove si è formato anche un tornado. Per la precisione, la tromba d’aria si è formata a Sabaudia, in provincia di Latina. Le immagini condivise sui social mostrano il vortice sollevare la copertura di alcune serre in zona Sant’Andrea.

I temporali che hanno colpito il Lazio hanno provocato anche grandine. Tra i dati pluviometrici più rilevanti finora, segnaliamo: 22mm a Roma sud, 21mm a Isola del Liri, 20mm a Roma Prenestina Cocconi, 18mm a Pomezia, Ariccia.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.