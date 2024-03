Maltempo, cresce tragicamente il numero dei morti in Brasile

MeteoWeb

Si aggrava il bilancio delle intense piogge che da venerdì si abbattono sul sud-est del Brasile: finora hanno causato 16 morti nello Stato di Espírito Santo e otto in quello di Rio de Janeiro. Il maltempo è causato da un fronte freddo che ha messo fine all’ondata di caldo che aveva colpito la regione la settimana scorsa. A Espírito Santo, oltre 5.700 persone sono fuori casa per le inondazioni. Secondo il Coordinamento statale della protezione e della difesa civile (Cepdec), 14 decessi sono stati registrati nel comune di Mimoso do Sul e altri due ad Apiacá. Cinque delle vittime si trovavano in una casa di riposo per anziani.

A Rio de Janeiro, lo scenario più critico si segnala a Petrópolis, nella regione montuosa, dove da venerdì sono caduti più di 340 millimetri di pioggia (la media nella città per l’intero mese di marzo è di 250 millimetri). Le precipitazioni concentrate hanno lasciato il terreno instabile e provocato smottamenti. Uno di loro ha distrutto la casa di una famiglia sotterrandone i componenti. L’unica sopravvissuta è una bambina di 4 anni, salvata dopo 16 ore sotto le macerie: ha perso i genitori, suo fratello di 9 anni e sua nonna.

