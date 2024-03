Maltempo, fiumi in crescita a Vicenza: piena attesa in serata

MeteoWeb

L’ondata di maltempo che sta imperversando sul Veneto ha portato gli amministratori di Vicenza ad attivare il Centro operativo comunale (Coc), nella sede del comando di Polizia locale, per valutare la situazione dei fiumi, in forte crescita a causa della pioggia. Al momento il territorio vicentino è stimato con un grado di rischio “arancione”, corrispondente allo stato di preallarme, dal bollettino del Centro funzionale decentrato della Regione.

Secondo le previsioni, la piena del Bacchiglione è prevista verso le 20 e si dovrebbe attestare sui 3 metri sopra la media idrografica; sul metro e mezzo invece per il Retrone. Entrambi i fiumi che attraversano il centro storico sono in veloce crescita dall’alba di oggi anche per la notevole quantità di pioggia che sta cadendo in tutto il vicentino, sino dalle quote inferiori ai 900-1000 metri. Nei tre punti critici a presidio del Retrone sono ancora posizionati i sacchi di sabbia per le emergenze, così come i “panconi” sono ancora installati a Ponte degli Angeli.

Aperto il bacino di laminazione a protezione di Vicenza

La Regione Veneto ha annunciato che nel pomeriggio è stato aperto il bacino di laminazione di Montebello (Vicenza), a protezione della città di Vicenza e altri comuni dai rischi di allagamenti. È uno dei bacini di espansione dei fiumi durante le piene realizzati in Veneto dove la devastante alluvione che colpì Vicenza nel 2010. È stata anche aperta la sala operativa di Vicenza per la sorveglianza idraulica dei fiumi ed il monitoraggio dei dati. Sotto analisi anche i dati delle altre province del Veneto, dove continuano piogge intense.

