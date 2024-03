Maltempo: frana tra Parmense e Liguria, isolato il centro abitato di Santa Maria del Taro

MeteoWeb

Una grossa frana si è riversata su una strada provinciale nella zona del Parmense, vicino al confine con la Liguria, con un fronte di circa 30-40 metri. Al momento, il centro abitato di Santa Maria del Taro, con circa 200 abitanti, risulta isolato sul versante parmense. Anche se la linea telefonica fissa è interrotta, al momento non si segnalano danni alle abitazioni o a persone. La frana ha interessato la SP359, precisamente all’altezza delle case Fazzi, al km 109. Le forze dell’ordine, tra cui i carabinieri della stazione di Santa Maria del Taro, insieme al personale della Provincia e alle ditte per lo sgombero dei detriti, stanno attualmente operando sul luogo. L’unica via alternativa è quella del Passo del Bocco – Varese Ligure – Passo Cento Croci.

Un’altra frana si è verificata nella stessa area del Parmense, a causa delle intense piogge in corso, causando la caduta di rocce a Calestano, nella valle Baganza, a circa 80 km più a Est di Santa Maria del Taro, in direzione di Parma. I detriti hanno provocato la chiusura della strada comunale di Vigolone, al km 1. Anche in questo caso, le forze dell’ordine, tra cui i carabinieri della stazione di Calestano, e il personale dell’amministrazione comunale, sono sul posto per garantire la sicurezza e ripristinare la viabilità.

