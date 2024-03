Maltempo Francia, sorpreso da alta marea: una vittima sull’Isola di Ré

MeteoWeb

Il maltempo provocato dalla tempesta Monica sta flagellando anche la Francia, dove si contano almeno 7 dispersi a causa delle piogge alluvionali che hanno colpito il sud del Paese. Ma il maltempo sta sferzando anche le coste atlantiche del Paese, provocando anche una vittima. Un uomo di 80 anni è morto mentre pescava sull’isola di Ré, nell’Oceano Atlantico, di fronte a La Rochelle. Secondo i Vigili del Fuoco, l’uomo sarebbe stato travolto dalla marea. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non sono riusciti a rianimarlo. Oggi, in Francia è scattata l’allerta arancione per il rischio di alluvioni.

