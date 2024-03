La tempesta Monica travolge il Sud/Est della Francia: punte di 150 mm, un disperso nel Gard

MeteoWeb

Un automobilista è disperso nel Gard dopo aver tentato di attraversare un ponte sommerso sabato sera durante la violenta fase di maltempo che ha colpito il Sud/Est della Francia. Quattro dipartimenti nella parte sud-orientale del Paese sono in allerta arancione per inondazioni a causa del maltempo associato alla tempesta Monica, con accumuli fino a 150 mm in alcuni punti.

Nonostante gli inviti a non guidare legati a questo livello di vigilanza e un allarme lanciato dalle autorità, intorno alle 19:45 di ieri un’auto ha attraversato un ponte sommerso dall’acqua a Gagnières, una cittadina a Nord del Gard, ai margini del dipartimento dell’Ardèche, hanno confermato i vigili del fuoco ad AFP. A bordo erano presenti 2 persone. Un 42enne è riuscito a scendere dal veicolo e si è rifugiato su un albero, per poi essere soccorso dai vigili del fuoco. L’altro, un uomo di 62 anni, è disperso.

I 4 dipartimenti del Sud/Est attualmente in allerta arancione sono Alpi Marittime, Ardèche, Gard e Var. L’Hérault, che era contraddistinto da allerta arancione sabato pomeriggio, è tornato al livello giallo.

Nella città di Olargues, nell’Hérault, “500 persone sono senza elettricità” , secondo la prefettura. Le squadre Enedis sono “mobilitate” e vengono trasportati i generatori, per un collegamento previsto stamattina. Nelle Alpi Marittime, 2 campeggi e un villaggio vacanze sono stati evacuati precauzionalmente a Mandelieu, dove una palestra è stata trasformata in un centro di accoglienza, secondo il quotidiano Nice-Matin. A scopo precauzionale sono stati evacuati anche i residenti dei piani terra di alcuni edifici esposti alle inondazioni. Le Alpi Marittime sono in allerta arancione per valanghe.

Questo episodio di maltempo “fa seguito ad una serie di episodi che hanno saturato il suolo nelle ultime settimane (e) richiede quindi una vigilanza particolare“, ha sottolineato il servizio meteo nazionale Météo–France. Gli accumuli previsti sono molto consistenti e nelle Alpi Marittime, ad esempio, “possono rappresentare l’equivalente di più di un mese di precipitazioni” usuali nel mese di marzo, ha segnalato Météo-France.

