Maltempo Genova: frana si abbatte su scuola a Crocefieschi

Nella notte, a Crocefieschi, nell’entroterra di Genova, una frana si è abbattuta su una scuola elementare e ha sfiorato la chiesa locale a causa della recente ondata di maltempo che ha colpito la Liguria. Fortunatamente, non si sono registrati feriti, ma i vigili del fuoco hanno deciso di procedere all’evacuazione in via precauzionale di una casa e di vietare l’accesso ad altre 3 abitazioni e a un campo da calcio. Il crollo è stato causato da un masso di dimensioni considerevoli che ha colpito un muro di sostegno, sfondandolo e danneggiando una finestra della scuola. I danni all’edificio sono stati significativi. Nei prossimi giorni, i vigili del fuoco collaboreranno con i tecnici comunali per garantire la messa in sicurezza dell’edificio. Successivamente, sarà necessario valutare la presenza di eventuali parti pericolanti e decidere se gli studenti potranno tornare in classe lunedì.

