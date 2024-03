Maltempo, il Lago di Varese oltre il livello di esondazione. Altre piogge in arrivo

MeteoWeb

Le piogge abbondanti dei giorni scorsi hanno incrementato il livello del Lago di Varese, che ora è oltre il livello di esondazione. Nelle ultime 24 ore, la stazione di rilevamento del Centro Geofisico prealpino a Bodio ha registrato un aumento di 12 centimetri, mentre si attende un ulteriore aumento con il nuovo maltempo in arrivo. Nell’arco di una settimana, il livello del Lago di Varese è passato da 238,53 metri agli attuali 238,78 metri, superando la soglia della piena ordinaria fissata a 238,62 metri.

Alla Schiranna, il livello del lago è giunto quasi alle panchine e lambisce gli alberi. Anche al lido di Bodio, il lago si è alzato, come testimonia il sindaco Eleonora Paolelli. “Ma al momento siamo ancora ad un livello accettabile”.

L’aumento del livello del Lago di Varese negli ultimi giorni

Fino a martedì 27 febbraio, il livello era al di sotto della piena ordinaria, ma le piogge continue avvenute nei giorni seguenti hanno provocato inevitabilmente un innalzamento del livello del lago. E il maltempo atteso nelle prossime ore e fino a lunedì 4 marzo lascia immaginare un ulteriore aumento.

Le due più grandi esondazioni più recenti si sono registrate il 18 novembre 2014 e il 29 novembre 2002 quando si arrivò rispettivamente a 239,6 metri e a 239,7 metri.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.