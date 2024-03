Maltempo Liguria, Toti fa il punto: “chiederemo un’estensione dello stato d’emergenza”

MeteoWeb

“La Regione Liguria chiederà al Governo un’ulteriore estensione dello stato di emergenza già in corso di approvazione per gli ultimi danni provocati dal maltempo“. Lo annuncia il Presidente della Regione Giovanni Toti in una diretta video sull’ondata di maltempo che ha colpito la Liguria. “In ogni caso la Regione interverrà come sempre. – ribadisce – È stata un’ondata importante di maltempo e domani potrebbe esserci una coda della perturbazione, però tutto sommato i danni sono stati limitati nonostante le piogge siano state molto abbondanti”.

L’Aurelia resta a senso unico alternato a Recco a causa di una frana, mentre resterà chiusa almeno fino a domani a Finale Ligure, “quando i rocciatori potranno salire in quota per verificare la stabilità del versante“. Nell’entroterra imperiese, un centinaio di persone restano isolate a causa di frane a Molini di Triora e una settantina a Rezzo, “entrambe le comunità sono raggiungibili dai mezzi di soccorso, ma la viabilità ordinaria è interrotta”.

“Ho visto circolare sui social molte immagini di strade allagate, persino l’autostrada con fontane d’acqua che cadevano, è abbastanza normale che accada, – commenta Toti – sono caduti 156 millimetri di pioggia su un territorio su cui negli ultimi giorni sono caduti dai 200 ai 750, la diga del Brugneto per la seconda volta ha superato i margini. Ci sono molti alberi caduti, il vento d’altra parte ha soffiato oltre 100km/h, siamo arrivati al record di 155km/h”.

Chiusa per frana la strada della Val Fontanabuona

A causa di una frana nell’entroterra di Genova è stata chiusa al traffico la strada provinciale 77 della Val Fontanabuona vicino alla località di Boasi. Lo comunica la Città metropolitana di Genova, spiegando che “non risultano abitazioni isolate e i tecnici ipotizzano la riapertura della strada nella giornata di domani ma si raccomanda comunque di prestare la massima attenzione”.

A causa delle forti piogge delle ultime ore “nel tratto dell’autostrada A12 compreso tra Genova Nervi e Genova Est, verso il capoluogo ligure, il traffico transita su una corsia all’interno della galleria Camaldoli Ovest, in corrispondenza della quale non si registrano disagi alla circolazione”. Lo comunica Aspi spiegando che “da questa mattina la società sta effettuando attività di drenaggio per far defluire l’acqua derivante dalla portata del fenomeno meteo”. Sulle altre tratte liguri gestite da Autostrade per l’Italia il traffico è regolare. Per l’intera giornata Aspi “ha rafforzato il presidio di squadre di viabilità sulle tratte interessate dal Maltempo, monitorando costantemente la situazione. Nel corso delle prossime ore, piogge deboli potranno ancora interessare il settore di levante, con un generale miglioramento su tutta l’area ligure”.

Toti: “il sistema di Protezione Civile ha funzionato”

“In questo frangente possiamo dire che il sistema di Protezione Civile ha funzionato, con la nostra sala operativa che in queste ore è rimasta strettamente a contatto con i Comuni, i Vigili del Fuoco, i volontari e tutti gli operatori attivi sul territorio, coordinati dai nostri dirigenti regionali e dall’assessore Giampedrone: ringrazio tutti per l’impegno dimostrato”, ha detto ancora Toti. “A funzionare sono state anche le tante opere che in questi anni abbiamo realizzato per prevenire il dissesto idrogeologico, come lo scolmatore del Fereggiano che in queste ore ha contribuito fortemente a tenere sotto controllo il livello del Bisagno”. “Una prova concreta – continua il Presidente della Liguria – che gli investimenti fatti per potenziare la difesa del suolo e la resilienza di fronte agli eventi meteo avversi, dalle alluvioni alle mareggiate, sono stati preziosi”.

“Raccomando come sempre attenzione e prudenza soprattutto nel Levante dove l’allerta continua fino alle 21 e attenzione anche all’allerta valanghe arancione che era stata diramata sul settore Alpi Liguri Sud”, ha concluso Toti.

