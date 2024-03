Maltempo Liguria, Arpal: “in due giorni caduti 290 milioni di metri cubi d’acqua”

MeteoWeb

Il maltempo dello scorso fine settimana ha visto la caduta in Liguria di 290 milioni di metri cubi d’acqua in due giorni, oltre dieci volte l’invaso del Brugneto, principale bacino idrico della regione. Lo rende noto l’Arpal in un’analisi effettuata al termine dell’allerta meteo gialla in Liguria. Eppure, solo due bacini – il Neva a Cisano e la Bormida a Piana Crixia – hanno quasi raggiunto o superato di poco il primo livello di guardia, ossia “quando la portata transita occupando interamente l’alveo del corso d’acqua con livelli localmente inferiori alla quota degli argini o del piano campagna“, spiega Arpal.

Tutti gli altri torrenti strumentati hanno mostrato innalzamenti, ma assolutamente “benefici” e preziosi a ricaricare le falde, provate dal triennio precedente di stampo siccitoso. Gli sporadici episodi di criticità al suolo che si sono verificati – spiega ancora Arpal – sono stati relativi a smottamenti localizzati, senza considerare l’allagamento delle sedi stradali, “inevitabile visti i quantitativi di acqua in gioco”. La stazione che ha registrato più pioggia nell’ultimo mese è stata quella di Genova Mele: in 15 giorni di pioggia (distribuiti negli ultimi 30) ha misurato 678mm di precipitazione cumulata.

