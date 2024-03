Maltempo Liguria: frana di massi dalla parete rocciosa a Ventimiglia

MeteoWeb

Gli effetti del forte maltempo che ha investito l’Italia continuano a farsi sentire sui territori, con frane e smottamenti dovuti ai terreni ormai saturi. Non è esente la Liguria, dove sono numerose le frane presenti sul territorio regionale. A causa delle infiltrazioni d’acqua dovute alle abbondanti piogge delle scorse ore, alcuni massi si sono staccati dalla parete rocciosa sovrastante il quartiere di Roverino, a Ventimiglia. La frana ha interessato un terreno senza coinvolgere persone o cose. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Accertamenti sono in corso per verificare la stabilità del versante.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.