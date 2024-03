Maltempo Liguria: in arrivo nuova perturbazione con forti temporali

MeteoWeb

“Nelle prossime ore è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione in Liguria con possibili temporali forti che colpiranno soprattutto la parte del centro e ponente della Regione dalla notte e per tutta la giornata di domani. I nostri previsori di Arpal sono al lavoro per l’emissione del primo bollettino della giornata, dopo le 12. Raccomandiamo prudenza a tutti i cittadini che possono informarsi attraverso i canali anche social della Regione Liguria“: è quanto segnalano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone in una nota. “Regione Liguria segue con attenzione la situazione a Crocefieschi dove sono in corso i sopralluoghi da parte dei tecnici del Comune con un geologo e i vigili del fuoco a seguito della frana con un grosso masso che ieri sera si è abbattuta sulla scuola, provocando ingenti danni ma fortunatamente senza feriti,” sottolineano Toti e Giampedrone. “Siamo in costante contatto con il sindaco Filippo Bassignana. Un’abitazione è stata evacuata nella notte in via precauzionale e non si escludono ulteriori analoghi provvedimenti nel corso della giornata. Siamo a disposizione dell’amministrazione comunale con la nostra protezione civile. Certamente la frana è dovuta alle piogge che sono cadute nei giorni scorsi e che, come sappiamo, possono determinare conseguenze sul terreno anche a distanza di giorni“.

