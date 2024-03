Maltempo Liguria, il vento si intensifica: raffiche a 180 km/h e onde di 5 metri

MeteoWeb

Continua il maltempo in Liguria, sferzata da forti piogge e forte vento. Vento in rinforzo soprattutto nell’Imperiese: su Monte Mure sono stati toccati i 180km/h. Il mare è sempre più mosso con onde che vanno da un minimo di 3 metri e mezzo a un massimo di 5 metri. La pioggia continua a cadere ma per il momento, con una cumulata massima di 110mm, “non rappresenta particolare criticità, anche se due torrenti in val Bormida hanno superato la prima soglia di allarme”, ha detto Federico Grasso di Arpal.

“A preoccupare sono il vento e soprattutto il mare che sta rinforzando e che potrebbe portare violente mareggiate e massima attenzione va alle frane, che potranno verificarsi anche in assenza di precipitazioni per diversi giorni a venire”, ha aggiunto l’esperto.

